Трамп отметил ключевую роль женщин в экономике США

Президент США Дональд Трамп указал на ключевую роль женщин в экономике страны. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 марта 2017 г.

"Я испытываю громадное уважение по отношению к женщинам и к тем их многочисленным ролям, которые являются жизненно важными для нашего общества и нашей экономики", - написал он.

Трамп также призвал в Международный женский день вместе с ним отдать должное "критически важной роли женщин в Америке и во всем мире".