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ТАСС

Трамп отметил ключевую роль женщин в экономике США

Трамп 8 марта посвятил твит женщинам
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Президент США Дональд Трамп указал на ключевую роль женщин в экономике страны. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
"Я испытываю громадное уважение по отношению к женщинам и к тем их многочисленным ролям, которые являются жизненно важными для нашего общества и нашей экономики", - написал он.
Трамп также призвал в Международный женский день вместе с ним отдать должное "критически важной роли женщин в Америке и во всем мире".
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Бизнес США
Дональд Трамп
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