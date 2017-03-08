Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Трамп отметил ключевую роль женщин в экономике США
Президент США Дональд Трамп указал на ключевую роль женщин в экономике страны. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.
I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 марта 2017 г.
"Я испытываю громадное уважение по отношению к женщинам и к тем их многочисленным ролям, которые являются жизненно важными для нашего общества и нашей экономики", - написал он.
Трамп также призвал в Международный женский день вместе с ним отдать должное "критически важной роли женщин в Америке и во всем мире".
Оставить комментарий