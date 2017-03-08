Зарплаты россиянок оказались уникальными

Среди тех, чей труд в нашей стране оплачивают по высшему разряду, женщин - 40 процентов. Это уникальный результат. Такой вывод можно сделать, познакомившись с данными доклада Международной организации труда (МОТ), посвященного заработной плате в мире.

В докладе отмечается, что в Европе их около 20 процентов, а в развивающихся странах - 10-15, что в 2,5-4 раза меньше, чем в нашей стране. При этом в среднем россиянки зарабатывают на 27 процентов меньше, чем мужчины.

Если говорить о занятости женщин, то можно отметить, что в последние годы в мире закрепилась тенденция - большинство представительниц слабого пола предпочитают работать, а большинство мужчин не возражают против этого. Правда, ни те, ни другие пока не знают, как найти баланс между трудовыми и семейными обязанностями. Вывод сделан в результате совместного исследования МОТ и Института Гэллапа.

В докладе впервые были обобщены взгляды и представления женщин и мужчин во всем мире о месте женщин в сфере труда. Всемирный опрос Гэллапа был проведен в 142 странах среди 149 тысяч взрослых. Результаты опроса отражают мнение более чем 99 процентов взрослого населения мира.

Выводы доклада показательны: 70 процентов всех женщин и почти столько же - 66 процентов - мужчин предпочли бы, чтобы женщины трудились на оплачиваемой работе. Это более чем в два больше, чем тех, кто считает, что женщине лучше оставаться дома. 29 процентов хотят просто трудиться на оплачиваемой работе, 41 процент - сочетать работу и уход за членами семьи. И лишь 27 процентов женщин желали бы оставаться дома. И такая ситуация характерна практически для всех регионов мира, в том числе тех, где участие женщин на рынке труда традиционно низкое (например, арабские страны).

Что касается мужчин, то 28 процентов из них предпочли бы, чтобы у женщин в их семье была оплачиваемая работа, 29 процентов хотят, чтобы женщины оставались дома, а 38 процентов желали бы, чтобы у женщин была возможность совмещать работу и семейные обязанности.

Отвечая на вопросы, с какими проблемами сталкиваются работающие или желающие трудиться женщины, чаще всего они говорили сложностях совмещения работы и ухода за членами семьи. Также к важнейшим проблемам в различных регионах мира респонденты отнесли такие явления, как несправедливое и жестокое обращение, домогательства, отсутствие хорошо оплачиваемой работы и неравная оплата труда.

Причем в разном возрасте у женщин возникают разные проблемы.

Так, в 15 - 29 лет женщины чаще отмечают несправедливое обращение, насилие и домогательства на работе. В 30 - 44 года - проблемы отсутствия доступного по стоимости ухода за детьми и членами семьи. А в более старших возрастах они сообщали о неравной оплате труда по сравнению с мужчинами.

Большинство работающих женщин в мире заявляют, что их заработная плата - значительный (30 процентов) или основной (26 процентов) источник доходов их домохозяйства. Мужчины по-прежнему чаще женщин называют себя основными кормильцами семьи: 48 процентов работающих мужчин сообщили, что их заработная плата - основной источник дохода семьи. Однако среди более образованных работающих женщин и мужчин этот разрыв в размерах их вклада в семейный бюджет меньше.

Тем не менее в России 70 процентов наименее оплачиваемых работников - женщины. И это, к сожалению, тоже уникальная цифра. В странах Европы (как, впрочем, и в развивающихся странах, например, Индии) среди самых низкооплачиваемых работников женщин - 60 процентов, меньше, чем в России.