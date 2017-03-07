Нацбанк Украины готов ввести санкции против Сбербанка

Национальный банк Украины (НБУ) заявил о готовности ввести санкций против дочернего банка Сбербанка России на Украине. Об этом сообщается в пресс-релизе украинского регулятора.

"В случае подтверждения этой информации (Сбербанк начала прием граждан с паспортами непризнанных ЛНР и ДНР. - "Газета.Ru") НБУ поднимет перед СНБОУ (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — "Газета.Ru") вопрос о применении санкций к дочернему банка Сбербанка России в Украине — ОАО "Сбербанк"", — уточняется в пресс-релизе.

В НБУ подчеркнули, что решение о применении санкций в отношении отдельных юридических лиц принимаются СНБОУ и вводится в действие указом президента Украины.

С 7 марта Сбербанк начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.