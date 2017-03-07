Крым принудительно выкупает два актива Рината Ахметова

На Керченском стрелочном заводе и металлургическом комплексе назначены временные администрации

Два расположенных в Крыму предприятия Рината Ахметова — Керченский стрелочный завод и металлургический комплекс — будут принудительно выкуплены крымским правительством в соответствии с законом от 2014 года. По данным “Ъ”, вчера крымские чиновники провели встречу с работниками предприятия, и на них введена временная администрация, которая проведет инвентаризацию имущества и оценит его стоимость. Данный шаг властей Крыма последовал за схожими действиями руководства ЛНР.

Власти Крыма приняли решение ввести временную администрацию и выкупить имущество двух предприятий, аффилированных с украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым — «Керченского стрелочного завода» и «Керченского металлургического комплекса». Как сообщил “Ъ” источник в администрации предприятий, в понедельник с коллективами заводов (на стрелочном заводе работает около 700 человек, а на металлургическом — 1 тыс. человек) встретились заместитель министра промышленной политики Крыма Борис Кабаков и глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев. Они сообщили, что совмин Крыма 3 марта принял решение о выкупе имущественных комплексов обоих предприятий. Временные администрации провести инвентаризацию имущественного комплекса, чтобы определить стоимость заводов для их принудительного выкупа.

Также было создано ГУП «Керченский металлургический комплекс», в которое войдет имущество двух заводов после принудительного выкупа. Крымские чиновники предложили всем работникам предприятий написать заявление на переход на работу в ГУП. Они заверили, что зарплата сотрудникам будет регулярно выплачиваться, а комплексу будет оказана поддержка в получении заказов (в том числе от Минобороны РФ РЖД ), и начнется его развитие. Собеседник “Ъ” в правительстве заверил, что имущество заводов будет оценено и выкуплено у предыдущего собственника по справедливой цене.

«Керченский стрелочный завод» занимается производством стрелочных переводов, элементов верхнего строения пути, а также литейной продукции. «Керченский металлургический комплекс» выпускает, в основном, эмалированную посуду.

Согласно объяснениям собеседников “Ъ” в правительстве Крыма, решение о принудительном выкупе было принято из-за политической позиции собственника — Рината Ахметова. Изначально имущественные комплексы ООО «Стрелочный завод» и «Металлургическая компания» были зарегистрированы в Киеве и Кривом Роге. После присоединения Крыма к РФ в Краснодаре было создано две фирмы, которые сдавали в аренду имущество украинских заводов двум созданным в Керчи филиалам. По этой схеме, деньги за аренду и прибыль шла собственникам на Украину. «То есть часть этих денег шла, в том числе, на финансирование силовой операции украинских властей на Донбассе»,— сказал собеседник “Ъ” в крымском правительстве. Он также рассказал, что одной из причин решения о принудительном выкупе было то, что украинские собственники не хотели вкладывать деньги в развитие предприятий, а вертикально интегрированные структуры (например, РЖД) отказывались работать с украинскими собственниками.

Решение крымских властей последовало практически сразу за схожими шагами властей непризнанной ЛНР, которые 1 марта ввели внешние администрации на трех предприятиях, принадлежащих Ринату Ахметову: «Краснодонуголь», «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит». ЛНР пошла на такие меры в ответ на блокаду поставок угля на Украину, которую установили украинские добровольческие формирования. Тогда представители Рината Ахметова назвали действия властей ЛНР «неприемлемыми». «Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР — неприемлемым»,— говорится в заявлении принадлежащей господину Ахметову группы СКМ.

Закон «Об особенностях выкупа стратегических объектов в Республике Крым» был принят Госсоветом Крыма в 2014 году. Согласно этому документу объекты, подлежащие принудительному выкупу, определяет Совмин Крыма. Правительство республики также устанавливает размер компенсации, которую получает собственник.