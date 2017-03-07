Определены позиции доллара на третью неделю марта

- Цена на углеводороды остается основополагающим фактором, влияющим на курс российской валюты. На сырьевом рынке складывается достаточно интересная ситуация, впервые за длительный срок отсутствуют как негативные новости, так и позитивные, благодаря чему котировки движутся в узком диапазоне с середины декабря.

Серьезных причин полагать, что ситуация изменится в ближайшее время, нет: нефть, скорее всего, будет стоить 53-58 в среднесрочной перспективе, а каких-либо серьезных новостей, способных повлиять на ситуацию, не предвидится.

Прошлая неделя отметилась негативом по нефти - участники рынка стали больше обращать внимание на тревожные сигналы из США, где объемы углеводородов в хранилищах продолжают бить рекорды и растут уже в течение восьми недель. Кроме того, представители России намекают на возможное наращивание добычи сырья в том случае, если страны ОПЕК решат не продлевать сделку о сокращении производства нефти.

Длительное время в прессе говорят про чрезмерную зависимость курса национальной валюты от иностранных инвесторов, которые, используя стратегию carry-trade, обменивали доллары и евро на рубли и инвестировали в российские активы. В целом, данные инсинуации не лишены здравого смысла, достаточно вспомнить 2014 год, когда падение рубля на 80 процентов произошло как по причине обвала цен на нефть, так и благодаря рекордному выводу денежных средств международных игроков на сумму около 152 миллиарда долларов.

Иностранцев длительное время привлекали большие процентные ставки и достаточно низкая инфляция. ЦБ планирует достигнуть уровня роста цен в 4 процента до конца 2017 года, однако появляется все больше факторов, которые могут заставить спекулянтов начать закрывать свои позиции.

В первую очередь, это заявленные валютные интервенции. В начале марта стало известно, что с 7 марта по 6 апреля Минфин планирует купить на 38 процентов меньше валюты, чем в предыдущем месяце - на сумму 70,5 миллиарда рублей. Также в сообщении регулятора отмечается, что в дальнейшем "объем средств, направляемых на покупку валюты на внутреннем рынке, будет выше”.

Почему? На весну приходится пик выплат по внешним долгам, и правительство постарается воспользоваться выгодным курсом конвертации валюты для оплаты как основной части долга, так и процентов. Несмотря на то, что в ближайшее время увеличения объема операций ЦБ не планируется, инвесторы с большой долей вероятности предпочтут подготовиться к этому событию заранее.

Другим фактором является возможное увеличение процентной ставки ФРС . Если еще в начале февраля вероятность повышения ставок была практически равна нулю, то уже к сегодняшнему дню около 80 процентов аналитиков предсказывают ужесточение денежно-кредитной политики в США.

Кроме очевидного ослабления рубля, в случае роста доллара нас также может ожидать закрытие части длинных позиций по российской валюте из-за снижения привлекательности carry-trade. На следующей неделе рубль, с большой вероятностью, продолжит боковое движение на уровне 58-59 за доллар.