Россия перевела около $78 млн в бюджет ООН

Об этом сообщило Постоянное представительство России при ООН

"6 марта 2017 года Российская Федерация перевела сумму в размере 77 888 309 долларов США в качестве уплаты начисленного на Россию взноса в регулярный бюджет ООН", - говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, доля России в бюджете организации составляет около 2,5%. Большую часть вкладывают США - на них приходится 22% от общей суммы взносов в бюджет ООН.