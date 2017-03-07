"Ъ": Минюст определил статус самозанятых

Минюст исполнил поручение президента России Владимира Путина и сформулировал определение для самозанятых граждан. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Глава Минюста Александр Коновалов 28 февраля направил в правительство подробный доклад, где юридически трактуется это понятие.

По мнению министерства, самозанятый - это "физическое лицо, самостоятельно осуществляющее на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое получение прибыли".

При этом самозанятый не может быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и иметь наемных работников. Те, кто сдает помещения в аренду и получает доход, не подпадают под эту категорию, однако, предполагает газета, в нее могут определить тех, кто занимается ремонтом, переводом и бытовыми услугами.

Также в категорию самозанятых относят три категории: няни, репетиторы и горничные. Им, согласно принятому в декабре закону, предоставляются налоговые каникулы на 2017-2018 годы.

Минюст, как подчеркивается, не поясняет, зачем определение самозанятых необходимо самим самозанятым. Ведомство хочет установить особенности их регистрации в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Для начала деятельности, как предполагается, самозанятый должен подать уведомление.

Нет ясности и с налогообложением. В Минюсте считают, что нужно конкретно установить перечень видов деятельности самозанятых.

Чтобы вывести самозанятых из тени, министерство предлагает не облагать их платежами и налогами, а предоставлять им информационную, консультационную, имущественную и образовательную поддержку с закреплением ее в законе "О занятости".

В январе "Газета.Ru" рассказывала, что правительству не удалось с первой попытки полноценно отрегулировать деятельность самозанятых в России.