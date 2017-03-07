Новак считает, что эра углеводородов в ближайшее десятилетие сохранится

Эра углеводородов в ближайшее десятилетие сохранится, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне.

"Я остаюсь сторонником того, что эра углеводородов в ближайшее десятилетие сохранится, по нашим оценкам, доля углеводородов снизится незначительно: с 80% примерно до 75%. Вырастет, безусловно, доля других источников энергии, возобновляемых источников энергии, и баланс будет меняться", — сказал Новак, отметив, что изменение баланса на рынке будет не резким, а эволюционным.