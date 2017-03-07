МЭР изменит технологию приватизации

Ведомство Максима Орешкина планирует реформировать порядок работы с банками-агентами по приватизации, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития . Сейчас действует список из десяти агентов десятилетней давности, более половины которого составляют зарубежные инвестбанки. Взамен этого механизма МЭР предлагает отбирать агента под каждую сделку, повысив прозрачность всего процесса.

Приватизация крупных госкомпаний в России всегда была результатом непростых переговорных процессов в правительстве. После введения санкций такие сделки и вовсе стали «бутиковыми»: переговоры с потенциальными инвесторами ведутся кулуарно, после чего согласовываются параметры и объявляется о сделке как о свершившемся факте.

Теперь в МЭР планируют сделать приватизацию более прозрачной.

Как рассказала «Известиям» официальный представитель ведомства Елена Лашкина , новый механизм работы с агентами предполагает три этапа. На первом формируется комиссия по отбору организатора сделки, на втором — делается рассылка по потенциальным участникам, на третьем — определяется победитель и его вознаграждение.

— Нормативный акт Минэкономразвития разработан для повышения прозрачности отбора юридических лиц с установлением критериев отбора и порядка выплаты им вознаграждения, — рассказала Елена Лашкина.

После реформирования процедура отбора агентов будет четко регламентирована, добавила она. Там будут прописаны ключевые этапы, критерии отбора, формулы, по которым будут рассчитываться те или иные показатели.

Сегодня приватизационные сделки (особенно на этапе подготовки), по сути, не являются публичными, что вызывает у экспертов множество вопросов и ведет к появлению различных слухов и «теорий заговора» на рынке. Например, сейчас закрытой является информация о том, сколько агенты зарабатывают на приватизации.

— Я думаю, что официально размер вознаграждения очень низкий, — считает профессор департамента финансов НИУ ВШЭ Александр Абрамов . — Эта величина обычно известна различным государственным ведомствам, но никто не хочет привлекать к подобным вознаграждениям чрезмерное внимание.

По его словам, для банков это не может стать существенным источником доходов. Здесь скорее вопрос в статусе организации, который приватизационная сделка может повысить.

— Правительство обычно не бывает щедрым в этих ситуациях, — уверен Александр Абрамов.

Инвестбанки, которые могут быть привлечены к организации сделок, определены постановлением правительства 2007 года. В список входят всего четыре собственно российские организации: ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, «Ренессанс Брокер» и «Российский аукционный дом». С иностранными инвестбанками такие сделки сегодня организовать почти невозможно из-за санкций. Например, в прошлом году власти США и Европы не рекомендовали своим банкам участвовать в размещении российских еврооблигаций.

С введением новшеств МЭР список потенциальных агентов по приватизации может быть расширен, уверена старший юрист адвокатского бюро А2 Мария Пономарева

— Изменения значимые, поскольку устраняют видимые барьеры на первоначальном этапе отбора организаторов продажи, то есть в теории теперь свои заявки могут подать и те, кто в перечень не попадал, в том числе, к слову, Sberbank CIB , — объяснила эксперт.

Шансов у совсем небольших организаций стать агентами по-прежнему нет, уверена Мария Пономарева. Поэтому в роли организаторов, скорее всего, будут выступать всё те же крупнейшие инвестиционные банки.

Алексей Михеев. Существующая процедура и так считалась достаточно прозрачной, защищает прежний регламент работы с агентами член экспертно-консультационного совета при Росимуществе , доцент МГИМО

— Но раньше каждый раз необходимо было получать одобрение правительства — как структуры сделки, так и агента и существенных условий агентского вознаграждения. Создавалось ощущение ручного управления процессом, — напомнил эксперт. — Возможно, в настоящий момент правительство пытается сделать весь процесс еще менее зависимым от субъективных причин и более эффективным и формализованным.

Для бизнеса это будет позитивный сигнал, добавляет доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Эмиль Мартиросян.

Активным агентом по приватизации в прошлом году был ВТБ Капитал . Компания организовывала продажу «Башнефти» . Сколько инвестбанк заработал на этом, в пресс-службе не рассказали, указав на конфиденциальность подобной информации. Комиссионные доходы ВТБ Капитала, в которые входят поступления от этой деятельности, судя по отчетности банка, за год выросли несильно (18,3 млрд против 15,5 млрд). В пресс-службе госкомпании выразили готовность «в будущем активно участвовать в конкурсах по отбору агентов для приватизации».