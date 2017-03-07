Каждый десятый укрылся в тени

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что, по ее информации, 14,4 млн россиян находятся для государства в тени — эти люди не платят налоги, хотя страна исправно оплачивает их социальное обеспечение. В Минтруде с этой оценкой согласны — до 15 млн человек могут быть отнесены к теневому сектору экономики.

Теневой сектор экономики — это в большинстве случаев не криминальная деятельность, а вполне обычные торговля, строительство, небольшие производства и сектор услуг, где владельцы решили не платить налоги и не делать отчисления в Пенсионный фонд (ПФ).

— У нас до сих пор непонятное количество населения — 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются, — поделилась с «Известиями» своей оценкой Татьяна Голикова. — Мы всех неработающих попытались разделить на группы: дети, пенсионеры и так далее. Остаток — 14,4 млн человек, и никто не знает, что с ним делать.

Оценка Счетной палаты в целом совпадает с расчетами Министерства труда. Последний раз ведомство подсчитывало количество россиян трудоспособного возраста, за которых не поступают страховые взносы во внебюджетные фонды ( Фонд социального страхования , Фонд обязательного медицинского страхования и ПФ) в 2015 году. Тогда за вычетом пенсионеров, студентов, инвалидов, военных и приравненных к ним граждан, занятых в теневом секторе оказалось около 15 млн человек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Правительство сейчас разрабатывает различные меры по выводу россиян из «тени». Например, в рамках налоговой реформы обсуждается идея снижения страховых взносов во внебюджетные фонды с 30 до 21%. В этом случае предлагается повысить с 18 до 21% НДС.

Наличие в тени огромного количества людей создает для государства ряд проблем. Помимо ухудшения баланса ПФ, к их числу относится также необходимость нести социальные расходы на этих граждан: им выплачивается минимальная пенсия по достижению возраста (даже если они ни рубля не внесли в систему), обеспечивается обслуживание в поликлиниках. Всё это для государства стоит денег. Сколько — эксперты оценить затрудняются.

По оценкам Росстата , скрытая оплата труда и смешанные доходы составляют порядка 10 трлн рублей в год. Минфин же оценивал потери консолидированных бюджетов от теневой занятости в 5 трлн рублей.

Одним из путей решения этой проблемы могло бы стать введение «налога на тунеядство». По замыслу его авторов, каждый формально неработающий (а на самом деле работающий в тени) должен делать ежемесячные или ежегодные отчисления за пользование социальной инфраструктурой государства. Идею обсуждали в правительстве во второй половине прошлого года, но сейчас приняли решение от нее отказаться, рассказал «Известиям» осведомленный федеральный чиновник.

Эксперты в целом согласны с оценкой Счетной палаты, но уточняют, что в эту цифру входят также домохозяйки, которые могут позволить себе вообще не работать.

Андрей Покида. — По нашим подсчетам, работают, но не платят налоги около 9 млн человек. Но есть и те, кто не работает вообще. Например, домохозяйки. Их 3–4 млн человек. Вместе с домохозяйками получается примерно 14 млн человек, которые непонятно, где и чем занимаются, — отметил директор Центра социально-экономического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС

По подсчетам эксперта, порядка 30 млн россиян хотя бы один раз в год имели неофициальный доход. Один или два раза в месяц получают неофициальный доход 21 млн человек. По словам Андрея Покиды, для вывода россиян из тени необходимо улучшать социальные гарантии для населения.

Поможет вывести россиян из тени законодательная обязанность уплачивать зарплату только в безналичной форме, советует правительству профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ Марина Буянова. Но главная проблема в другом: россияне не видят смысла платить взносы в ПФ, уверена она.

— Работодатели не платят налоги, потому что им это выгодно, — объяснила Марина Буянова. — Это поддерживается работниками, потому что многие из них не видят смысла в уплате страховых взносов, в частности в ПФ. Средняя продолжительность жизни у мужчин — 61 год. Они понимают, что все взносы, которые были за них уплачены, им не вернутся. Примерно того же мнения придерживаются и женщины.

Минтруд планирует в этом году разработать ряд схем по выводу россиян из тени, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, не раскрыв подробности готовящихся предложений.