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В Россию начали поставлять уголь из ДНР
Предприятия Донбасса прекратили поставки угля Украине и начали поставки в Россию. С таким заявлением выступили в Совете министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
В заявлении отмечается, что добыча угля остановлена не была. Однако в ведомстве подчеркнули, что даже в случае снятия блокады украинская сторона вряд ли возобновит покупку угля. Власти ДНР заявляют, что киевские власти пытаются всеми способами помешать работе угольных шахт. За счет добываемого в Донбассе угля обеспечивается около 35% всей электроэнергии Украины. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время обсуждается возможность поставок в Крым.
Блокада поставок угля началась в конце января по инициативе украинских радикалов, в число которых входят депутаты Верховной рады. По их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной. В результате их действий на Украине начался кризис в энергетической сфере.
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