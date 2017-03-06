Донбасский уголь пошел в Россию

Предприятия Донбасса прекратили поставки угля Украине и начали поставки в Россию. С таким заявлением выступили в Совете министров самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает агентство «Интерфакс»

В заявлении отмечается, что добыча угля остановлена не была. Однако в ведомстве подчеркнули, что даже в случае снятия блокады украинская сторона вряд ли возобновит покупку угля. Власти ДНР заявляют, что киевские власти пытаются всеми способами помешать работе угольных шахт. За счет добываемого в Донбассе угля обеспечивается около 35% всей электроэнергии Украины. Собеседник агентства отметил, что в настоящее время обсуждается возможность поставок в Крым.