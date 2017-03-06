Продажа электронных билетов на транспорт оказалась под угрозой

Пассажиры могут столкнуться с проблемой покупки электронных билетов на поезда, самолеты и другие виды транспорта. Кроме того, могут возрасти цены на услуги перевозки. Об этом сообщает «Российская газета»

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпаниям придется потратить более трех миллиардов рублей в связи с новыми требованиями к кассовой технике и требованию создания фискальных накопителей.

Кроме того, могут возникнуть проблемы с продажей билетов за рубеж через международные системы бронирования. Согласно новым требованиям, железнодорожники обязаны формировать чек и пересылать информацию в кассовый накопитель, что потребует внести изменения в работу не только системы продаж бумажных билетов, но и через терминалы.