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Рогозин призвал отказаться от зарубежных самолетов
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Дмитрий Рогозин выступил с предложением отказаться от закупок зарубежных самолетов. Свое заявление заместитель председателя правительства сделал на первом заседании Авиационной коллегии при правительстве России. Его слова передает «Газета.ru».
«Счетная палата по нашей просьбе подсчитала, что в период с 2012-2014 мы заплатили по льготам иностранным производителям самолетов 145 миллиардов рублей. Лизинг и ремонт в 2015 году составили около 225 миллиардов рублей. Таким образом, остро стоит вопрос о принятии мер по прекращению поставок самолетов зарубежных перевозчиков», — заявил Рогозин.
По словам Рогозина, специалисты уже проводят меры по улучшению эксплуатационных характеристик российских самолетов. Он также добавил, что на использование исключительно российских самолетов необходимо перейти через 10-15 лет.
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