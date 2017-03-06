Рогозин призвал отказаться от зарубежных самолетов

Счетная палата по нашей просьбе подсчитала, что в период с 2012-2014 мы заплатили по льготам иностранным производителям самолетов 145 миллиардов рублей. Лизинг и ремонт в 2015 году составили около 225 миллиардов рублей. Таким образом, остро стоит вопрос о принятии мер по прекращению поставок самолетов зарубежных перевозчиков», — заявил Рогозин.

По словам Рогозина, специалисты уже проводят меры по улучшению эксплуатационных характеристик российских самолетов. Он также добавил, что на использование исключительно российских самолетов необходимо перейти через 10-15 лет.