В России оказалась под угрозой продажа электронных билетов на транспорт

С продажей электронных билетов на поезда и самолеты и другие виды транспорта могут возникнуть проблемы. И еще есть угроза роста цен на саму услугу по перевозке. Авиакомпании считают, что из-за новых требований к кассовой технике, обязательности создания фискальных накопителей придется раскошелится на миллиарды рублей.

В транспортном ведомстве, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), подсчитали, что затраты авиаперевозчиков могут составить более трех миллиардов рублей.

Еще могут возникнуть сложности при продаже билетов за рубежом, через международные системы бронирования, отметили "РГ" в ассоциации.

На железной дороге тоже будут проблемы с исполнением новых требований. И расходы на их исполнение могут вылиться в миллиарды рублей. Сейчас сам бумажный билет является бланком строгой отчетности и к нему вроде как не положен чек. А по новым требованиям железнодорожников обяжут формировать чек и посылать информацию в кассовый накопитель. Получается, что придется менять систему не только продажи билетов в кассах, но и через терминалы, перестраивать систему бронирования билетов на сайте РЖД

Могут возникнуть проблемы и на других видах транспорта: автомобильном (перевозка автобусами) и морском, речном транспорте, отметили в АЭВТ, напомнив, что новые требования к кассовой технике финансовый блок правительства не согласовал с Минтрансом

Ассоциация направила в Минтранс письмо о своих опасениях. В ведомстве подтвердили, что письмо "получено и находится в проработке".