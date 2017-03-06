Клепач предсказал рублю резкое укрепление без валютных интервенций Минфина

Курс доллара в отсутствии валютных интервенций Минфина может опуститься к концу года до уровня 53-55 рублей, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач . Если же интервенции продолжатся, то курс будет сохраняться на текущем уровне.

«Учитывая, что Минфин сейчас начал определенные интервенции на валютном рынке, я думаю, что есть возможность удержать курс рубля близко к нынешнему уровню — 57-58 рублей за доллар. Но вряд ли он окажется более низким», — сказал зампред ВЭБа.

Он добавил, что при среднегодовых ценах на нефть 56–57 долларов за баррель против 40 долларов, которые заложены в закон о бюджете, потребуется около 20-30 миллиардов долларов интервенций — в зависимости от масштабов оттока капитала.

Клепач также считает, что от сильного рубля в первую очередь выигрывают те, кто должны закупать большие объемы оборудования. «Отчасти выигрывают банки, при том балансе валютных позиций, которые у них есть. В то же время, с точки зрения экспортеров и перспектив импортозамещения, естественно, укрепление рубля не только уменьшает доходы, но и ухудшает условия для конкуренции», — сказал он.