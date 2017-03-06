Роспотребнадзор создал систему повышения финансовой грамотности для граждан

Роспотребнадзор внедрил систему повышения финансовой грамотности граждан с низкими доходами из-за увеличения жалоб на деятельность микрофинансовых организаций, передает агентство городских новостей "Москва".

В ведомстве сообщили, что с 2010 г. поступило более 158 тыс. обращений потребителей по вопросам защиты их прав при оказании финансовых услуг. При этом большое количество обращений связано с жалобами на деятельность микрофинансовых организаций.

"Роспотребнадзор усилил работу по повышению финансовой грамотности для россиян с низкими доходами как потенциальными потребителями услуг МФО. В 2016 г. ведомство предоставило более 4 тыс. разъяснений по каналам информационной связи о защите прав потребителей финансовых услуг. Создана комплексная система, обеспечивающая защиту прав потребителей финансовых услуг, а также консультирование, информирование и просвещение граждан по различным аспектам финансовых услуг и соответствующих потребительских прав", - говорится в сообщении.