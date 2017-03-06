Малый бизнес стал доверять российским банкам

Уровень доверия топ-менеджеров компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) к банкам в прошлом году составил 81%, оценили в Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ). Веру в финансовый сектор бизнесу вселили меры господдержки и общее снижение ставок по кредитам.

НАФИ впервые оценило уровень доверия МСБ к банкам. По данным агентства, абсолютное большинство — 81% — руководителей малых предприятий доверяет банкам. При этом полностью доверяют кредитным организациям 21% топ-менеджеров малого бизнеса. 60% руководителей малых предприятий скорее доверяют банкам, чем не доверяют. А 17% управленцев не доверяют кредитным организациям.

На уровне доверия прежде всего сказалась господдержка в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, уверен Дмитрий Голованов , предправления МСП-банка, занимающегося кредитованием небольших фирм.

Сейчас действует специальная программа рефинансирования кредитов МСБ «6,5%», запущенная Минэкономразвития ЦБ . Ставки по кредитам на сумму от 10 млн рублей в рамках госпрограммы составляют 10,6% годовых для малого бизнеса и 9,6% — для среднего. При этом рыночные ставки по кредитам для МСБ находятся на уровне 12–15% годовых. Предприниматели, не имеющие залога, могут получить гарантию по ссуде от Корпорации МСП. Она гарантирует до 50% суммы кредита. Гарантируются кредиты на сумму от 10 млн рублей.

Кредитование малого бизнеса сопряжено для банков с повышенными исками. По данным ЦБ, на 1 января уровень просрочки по кредитам МСБ составил 14,2% от числа выданных ссуд, превысив почти вдвое докризисный показатель — 7,8% на начало 2015-го.

— В приоритете банков — сельхозпроизводители, производственный сектор, торговые компании и предприятия сферы услуг, — пояснил президент «Опоры России» Александр Калинин . — Наименее привлекательные заемщики — из сферы строительства. Сейчас одобряется только треть всех заявок МСБ на кредиты. Из-за этого только 20% предпринимателей хотят брать займы и лишь 10% подают заявки. Впрочем, заявки качественных заемщиков стали рассматриваться быстрее. Банки борются за качественных заемщиков, переманивая их друг у друга.

Член правления ВТБ24 Надия Черкасова указала, что в условиях конкуренции банкиры стремятся повышать уровень сервиса, занимать новые ниши: финансирование франчайзинговых моделей бизнеса, стартапов и электронной коммерции.

По данным Visa Europe, в Великобритании уровень доверия МСБ к банкам составляет 59%, что в 1,4 раза ниже российского показателя.

Впрочем, по словам Александра Калинина, уровень доверия в 81% бизнес проявляет к крупным банкам из топ-30 по активам. К небольшим кредитным организациям, которые потенциально могут лишиться лицензии, уровень доверия не превышает 50%, указал президент «Опоры России».

По мнению Дмитрия Голованова, в 2017 году доверие бизнеса к банковскому сектору будет расти. Эксперт напомнил, что поддержка МСБ — один из приоритетов правительства, поэтому меры господдержки сегмента будут расширены, а их проводниками будут банки.

Основными драйверами роста доверия МСБ к банкам будут дальнейшее снижение ставок по кредитам, введение страхования средств на счетах юрлиц и развитие системы гарантирования — например, введение гарантий по ссудам от 5 млн рублей, уверен Александр Калинин.

— Комфортный уровень ставок по кредитам МСБ — 9% годовых, — оценил Александр Калинин. — Есть основания полагать, что эта планка будет достигнута при уровне ключевой ставки в 8% годовых.

Эксперт надеется, что ЦБ снизит ключевую ставку до 9% годовых уже на заседании совета директоров в марте, ведь для этого есть все предпосылки: инфляция сейчас снизилась до 5,5%.