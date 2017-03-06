Молоко натуральное пальмовое

Потребление молочных продуктов в стране снизилось на 15% за три года. Одновременно с этим уменьшились объемы производства молока в личных подсобных хозяйствах, а количество поддельных продуктов с содержанием растительных жиров на полках магазинов, наоборот, выросло. В результате лабораторных исследований Россельхознадзора выяснилось, что четверть молочных товаров из 84 регионов РФ — некачественные. Такие данные приводит Счетная палата РФ (СП) в «Анализе эффективности реализации мероприятий, направленных на импортозамещение в молочной отрасли».

Как сообщает СП, в 2013 году каждый россиянин выпил и съел 248 кг молока и молокопродуктов, в 2014 году — 244 кг, в 2015 году — 210,4 кг. При этом рациональные нормы потребления, утвержденные Минздравом , составляют 325 кг в год на человека. Такие данные, по мнению экспертов СП, говорят о недостаточности объемов молока и молокопродуктов для удовлетворения потребностей населения.

По информации Росстата, за первое полугодие 2016 года производство молока составило 15159,3 тыс. т, что на 5,5 тыс. т меньше аналогичного периода 2015 года (–0,1%). Снижение произошло за счет личных подсобных хозяйств.

— Крупные сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства понемногу наращивают производство, в том числе благодаря господдержке. А вот «бабушки в деревне», которые держат корову, никакой помощи от государства не получают, в сложившихся экономических условиях и при тенденции к урбанизации некоторые предпочитают избавиться от скота, — объяснил «Известиям» директор аналитического департамента «Союзмолока» Алексей Воронин . При этом он отметил, что почти половина всего сырого молока в стране производится хозяйствами населения.

Снижается и импорт молока (с 9 тыс. т в 2013 году до 7 тыс. т в 2015 году). А цены на молоко и молокопродукты растут.

По состоянию на 1 июня 2016 года средняя потребительская цена на молоко составила 48,3 руб./кг, что на 16,9% выше уровня цен в аналогичный период 2015 года, на масло сливочное — 408,6 руб./кг (на 12,3% выше), на сыры сычужные твердые и мягкие — 432,3 руб./кг (на 11,4% выше).

Одновременно с этим на полках магазинов появляется всё больше фальсификата, то есть молочных продуктов с содержанием растительных жиров. А рост импорта пальмового масла в 2015 году по сравнению с 2014-м составил 25%.

— Девальвация рубля и повышение себестоимости производства молока и молочной продукции привели к увеличению в 2015 году количества товаров с добавлением растительных жиров, — сказал Алексей Воронин. Он отметил, что в то время около 10% всех молочных продуктов были фальсифицированными. Но, по оценкам аналитика, в 2016 году количество фальсификата снизилось до 7%.

— С одной стороны, это связано с усилением контроля со стороны Роспотребнадзора , а с другой — с изменением отношения потребителей к продуктам. Из-за необходимости экономить многие стали более придирчиво относиться к качеству продуктов и внимательно читать состав на упаковке, — сказал Алексей Воронин.

Однако председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин отметил, что молочные продукты с содержанием растительных жиров, наоборот, пользуются спросом из-за более низкой цены.

Об этом свидетельствует и анализ Счетной палаты, который показал, что в регионах с высокой степенью производства фальсифицированной продукции наблюдается также и высокий ее торговый оборот. Лидерами по молочному фальсификату стали Ивановская, Магаданская, Новосибирская области и Санкт-Петербург.

По мнению Алексея Воронина, пищевое пальмовое масло совершенно безопасно для здоровья. И единственная проблема, связанная с его использованием, — это нарушение прав потребителей, в случае если речь идет о фальсификате. Но есть целая категория молокосодержащих продуктов, допускающая замещение доли молочного жира жирами немолочного происхождения. Например, компоненты пальмового масла могут использоваться для производства детского питания, многих видов мороженого и сырных продуктов.

Но врач высшей категории, диетолог Юлия Чехонина рассказала «Известиям», что молочные продукты с содержанием растительного жира не могут заменить натуральные. К тому же они, как правило, высококалорийные. Например, в творожной массе содержание жира составляет 23–26%. Употребление таких продуктов может стать причиной ожирения.

— Аминокислотный состав в натуральном молоке и молочных продуктах — полноценный, в них идеальное соотношение фосфора, кальция и белка. Молочный жир в силу своей структуры усваивается организмом лучше, чем другие жиры животного или растительного происхождения. Недаром молоко — это первая пища, которую получает любое млекопитающее, — отметила Юлия Чехонина. По словам диетолога, в день человек должен съедать три молочных продукта, например порцию творога, молока и кефира.

В рамках проведенного Счетной палатой с 27 июня по 27 сентября 2016 года опроса среди населения по теме «Оценка качества молока и молочной продукции в вашем регионе» было опрошено 2037 человек. 22% опрошенных оценили качество как неудовлетворительное и только 7,6% — как отличное. Большинство респондентов считают качество продукции удовлетворительным (37%) и хорошим (33%).

В отчете СП говорится, что по результатам исследований учреждений, подведомственных Россельхознадзору, за период с 1 января по 5 августа 2016 года были отобраны пробы 7879 партий молочной продукции в 84 регионах Российской Федерации, из которых 1973 (25%) признаны несоответствующими требованиям по показателям качества и наличию фальсификации.

Дмитрий Янин рассказал, что в России качественные показатели молока значительно ниже, чем мировые. У нас ориентировочное количество бактерий в 1 куб. см молока первого сорта составляет до 500 тыс., в то время как в странах Евросоюза этот показатель от 50 тыс. до 100 тыс.

— Российское законодательство лояльно к производителям, а система ветеринарного контроля недостаточно эффективна. Такое положение вещей приводит к тому, что жители России не застрахованы от получения некачественного молока, — сказал Дмитрий Янин. Он напомнил, что в октябре прошлого года во Владимирской области компания «Вимм-Билль-Данн» изъяла всю молочную продукцию одного из своих холдингов. Это было связано со вспышкой ящура в одном из хозяйств региона, которое поставляло предприятию молоко на переработку.

Дмитрий Янин отмечает, что если опасные микроорганизмы можно уничтожить благодаря пастеризации, то антибиотики из молока убрать невозможно. По данным Счетной палаты, в 2015 году количество положительных проб на наличие в молоке антибиотиков по сравнению с 2013 годом выросло на 1 процентный пункт. В отчете ведомства говорится, что употребление такого молока небезопасно для здоровья. Вредное воздействие остаточных количеств антибиотиков проявляется главным образом аллергическими реакциями.