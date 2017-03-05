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Блумберг обновил рейтинг пятисот самых богатых людей мира
Агентство Блумберг обновило рейтинг 500 мировых миллиардеров: несколько россиян вошли в первую сотню, в том числе один из основных владельцев и глава ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин, основной владелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, глава группы "Ренова" Виктор Вексельберг и основатель USM Holdings Алишер Усманов.
Как сообщает Блумберг, по данным на 5 марта, первое место в рейтинге миллиардеров занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), второе – американский предприниматель Уоррен Баффет (78,9 миллиарда), третье – глава Amazon Джефф Безос (73,5 миллиарда). Также в первую десятку вошли экс-президент Inditex Амансио Ортега (69,3 миллиарда), основатель Facebook Марк Цукерберг (59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим (53 миллиарда), братья Чарльз и Дэвид Кох (по 48,1 миллиарда), владеющие большей частью корпорации Koch Industries, глава корпорации Oracle Ларри Эллисон (45,3 миллиарда) и основатель IKEA Ингвар Кампрад (42,9 миллиарда).
В первую сотню вошли несколько россиян. Потанин оказался на 51 месте (16,6 миллиарда долларов), Мордашов – на 54 (16,5 миллиарда), Вексельберг – на 62 (14,8 миллиарда), Усманов – на 70 (13,9 миллиарда), глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин – на 71 (13,9 миллиарда), акционер консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман – на 74 (13,4 миллиарда), первую сотню закрывает основной владелец "Еврохима" Андрей Мельниченко (11,6 миллиарда).
Андрей Мельниченко Владимир Лисин Уоррен Баффет Михаил Фридман Еще 9 тегов
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