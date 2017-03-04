МВФ договорился с Украиной о выделении нового транша в $1 млрд

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) договорилось с властями Украины о выделении очередного транша финансовой помощи. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному Меморандуму экономической и финансовой политики. Это открывает путь для рассмотрения третьего обзора договоренности в рамках механизма расширенного финансирования советом директоров во второй половине марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украине будет предоставлено около $1 млрд. По данным фонда, общий объем финансовой помощи Украине достигнет отметки в $8,32 млрд.