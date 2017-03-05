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США планируют пересмотр топливных стандартов
Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) планирует пересмотреть утвержденные администрацией Барака Обамы стандарты топливной эффективности и нормативы выбросов, сообщает The Wall Street Journal. Согласно данным газеты, ведомство рассчитывает отменить последнее принятое решение, что потребует перезапуска всей процедуры утверждения стандартов.
Издание уточняет, что в случае пересмотра стандартов, возможны как их отмена, так и ужесточение. Решение EPA было принято после обращения американских автопроизводителей к президенту США с просьбой об отмене наложенных Бараком Обамой ограничений. Новые стандарты должны были быть внедрены до 2025 года.
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