ЦБ лишил лицензий четыре банка

"Межрегиональный почтовый банк" прекратил деятельность в порядке добровольной ликвидации.

«Татфондбанк» и «ИнтехБанк» лишились лицензий, так как неадекватно оценивали принятые риски, в результате чего полностью утратили свои собственные средства.

«АНКОР БАНК» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Руководители и собственники «АНКОР БАНК» не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.