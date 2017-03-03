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ЦБ лишил лицензий четыре банка
ЦБ РФ аннулировал лицензию у "Межрегионального почтового банка" и отозвал лицензии у "Татфондбанка", "ИнтехБанка" и "Анкор Банка" , сообщается на сайте регулятора.
"Межрегиональный почтовый банк" прекратил деятельность в порядке добровольной ликвидации.
«Татфондбанк» и «ИнтехБанк» лишились лицензий, так как неадекватно оценивали принятые риски, в результате чего полностью утратили свои собственные средства.
«АНКОР БАНК» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов. Руководители и собственники «АНКОР БАНК» не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения.
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