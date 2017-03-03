ЦБ отозвал лицензию у двух казанских банков

Банк России принял решение с пятницы, с 3 марта, отозвать лицензии на осуществление операций у Татфондбанка , входившего в число 50 крупнейших банков России, а также Интехбанка.

При неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски, что привело к полной утрате ее собственных средств, говорится в сообщении на сайте Центробанка.

Ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления Татфондбанка признано невозможным.

Татфондбанк – участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2017 банк занимал 42 место в банковской системе России. Татфондбанк – второй по величине банк Республики Татарстан.

15 декабря 2016 года ЦБ возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению Татфондбанком на шесть месяцев. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на три месяца.

Кроме того выяснилось, что около 1,8 тыс. вкладчиков были переведены Татфондбанком в статус клиентов инвестиционной компании «ТФБ Финанс» и теперь не могут получить свои деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб оценивается в более 90 млн рублей. В рамках дела задержаны заместители председателя правления Татфондбанка.

В декабре Интехбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание, а ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.