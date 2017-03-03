Алексей Рогозин меняет форму работы

Алексей Рогозин уходит из Минобороны ради транспортной авиации.

Как стало известно "Ъ", руководство Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) определилось с кандидатурой вице-президента по транспортной авиации. Им станет сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин, работающий в департаменте имущественных отношений Минобороны РФ. На новой работе ему предстоит сформировать и наладить работу транспортного дивизиона ОАК, а также разобраться с убыточностью ульяновского "Авиастара-СП", производящего самолеты типа Ил-76МД-90А.

О том, что Алексей Рогозин в ближайшее время сменит место работы, "Ъ" рассказали источники, близкие к Минобороны РФ и ОАК. По их словам, все вопросы де-факто согласованы со всеми заинтересованными сторонами -- он станет вице-президентом корпорации по транспортной авиации. За переход господина Рогозина в авиационную отрасль выступили президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров (является председателем совета директоров ОАК). Де-юре все решения будут оформлены после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу удовлетворит рапорт Алексея Рогозина об увольнении.

Господин Рогозин пришел в департамент имущественных отношений Минобороны РФ в апреле 2016 года. До этого момента он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще ранее трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие. В военном ведомстве он курировал работу крупных подведомственных Минобороны предприятий, в частности "Авиаремонта" , "Спецремонта", "Оборонлогистики", 224-го летного отряда и других, реализовывал планы по передаче военных ремонтных заводов предприятиям промышленности, а также занимался корпоративными вопросами (управление персоналом, назначения в советы директоров и т. д.).

Кроме того, он участвовал в оценке состояния активов Федерального агентства по специальному строительству , которые после ликвидации агентства подчинятся напрямую Минобороны. Коллеги отзываются о работе господина Рогозина положительно: так, генеральный директор "Оборонлогистики" Антон Филатов сказал "Ъ", что считает господина Рогозина опытным управленцем и квалифицированным руководителем, напомнив про его опыт работы в оборонно-промышленном комплексе.

С этим согласен и директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов : "На индустриальной ниве у него были серьезные результаты. Его профессиональная жизнь пока еще невелика - ему всего 34 года, но вся она крутится вокруг этой сферы, причем он начал в ней работать еще до того момента, как его отец стал вице-премьером". Отметим, что Алексей Рогозин также является членом рабочей группы Минобороны РФ по развитию авиационной и космической инфраструктуры.

По словам источников в авиапроме, основной задачей господина Рогозина на новом месте работы станет формирование транспортного дивизиона корпорации, консолидация функции управления предприятиями в ОАК, а также выстраивание "единого контура управления программами транспортной авиации". Собеседники "Ъ" подчеркивают, что эта работа является частью стратегической программы, суть которой сводится к преобразованию корпоративной структуры ОАК путем формирования профильных дивизионов.

Всего их будет четыре: транспортный, гражданский, военный и специальный. По данным "Ъ", в корпорации господин Рогозин будет курировать все работы, связанные с созданием тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, легкого Ил-112В, а также перспективные разработки вроде сверхзвукового транспортного самолета (считается сменщиком 15-тонного российско-индийского проекта MTA) и ПАК ВТА (перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации).

Головной компанией транспортного дивизиона станет компания "Ил", в периметре дивизиона окажутся также Воронежское акционерное самолетостроительное общество ульяновское предприятие "Авиастар-СП" , Экспериментальный машиностроительный завод имени Мясищева в подмосковном Жуковском, компания "ОАК--Транспортные системы", а также ряд авиаремонтных предприятий. По данным "Ъ", сначала господин Рогозин должен будет разобраться в сложной ситуации с убыточностью "Авиастара-СП": в годовом отчете за 2015 год говорится, что компания понесла убыток в размере 10,1 млрд руб. против убытка в размере почти 400 млн руб. в 2014 году.

Связаться с Алексеем Рогозиным вчера не удалось, в ОАК воздержались от комментариев.