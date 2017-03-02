Домашний труд женщин оценили в 10 триллионов долларов

Неоплачиваемый домашний труд женщин (уход за детьми, больными, приготовление пищи и уборка) оценили в 10 триллионов долларов. Эта сумма больше ВВП Бразилии, Индии и Японии вместе взятых. Об этом пишет международная организация по борьбе с бедностью Oxfam в своем докладе.

Отмечается, что неизбежный труд женщин сокращает их возможности по обучению и трудоустройству. Oxfam предлагает целый комплекс мер по борьбе с таким положением. Организация считает, что нужно увеличить объем бесплатных государственных услуг образования, здравоохранения и заботы о детях.

Кроме того, Oxfam предлагает вести активную пропаганду гендерного равенства, поскольку в мире оплачиваемую работу выполняет на 700 миллионов больше мужчин, чем женщин. Правительства стран, по мнению экспертов, должны максимизировать финансовые возможности государства по продвижению «гендерно-чувствительной» политики в части трудоустройства. Одним из способов проведения такой политики называется общее повышение налогов.