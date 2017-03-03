Сразу три центробанка будут давить на рубль в марте

"Сегодня официальный курс рубля, вполне возможно, снизится по отношению к доллару и евро, отыгрывая вчерашнее падение цен на нефть", - Сергей Суверов , начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения".

Европейского ЦБ и При этом в марте курс рубля будет в определенной степени зависеть от заседаний сразу трех финансовых институтов - ФРС США Банка России . Сначала, 9 марта, отыграет ЕЦБ, затем, 15 марта - ФРС, и под конец месяца, 24 марта - Центральный Банк Российской Федерации.

При этом наибольшее влияние на курс рубля могут оказать ЦБ и ФРС, от европейского регулятора серьезных, "курсополагающих" заявлений не ждут.

Тем не менее, я думаю, что в марте каких-то больших изменений курса рубля как последствий изменения ставок регуляторов не будет. Однако все равно надо будет обязательно обращать внимание на риторику заявлений. Она может запросто повлиять на валютный рынок. Тем более, что ЦБ, как ожидается, повысит ставку до 9 процентов к концу года, а ФРС, в свою очередь, может повысить ее как минимум в два раза.

Я предполагаю, что риторика ЦБ уже в марте может вызвать небольшое ослабление рубля, а к концу года - до уровня в 62-63 за американский доллар. При этом пока заявления остаются достаточно жесткими, что, наоборот, рубль поддерживает.

Вчера рубль вел себя по-разному по отношению к доллару и евро, но это происходило только в течение индексной утренней сессии, определяющей официальный курс. Причем изменения была абсолютно незначительные.

А далее, в продолжение торгового дня, российская национальная валюта начала снижение и к доллару, и к евро на фоне усилившегося падения нефти. Она опустилась до 55,91 доллара за баррель по сорту Brent на данных о росте запасов в США до рекордного уровня в 520,2 миллиона баррелей.

Официальный курс доллара на сегодня, 3 марта, составляет 58 рублей 41 копейку (укрепление на 3 копейки). За один евро дают 61,52 рубля (ослабление на 2 копейки).