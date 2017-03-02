Клиенты банков жалуются на массовые блокировки счетов

Клиенты Сбербанка начали жаловаться на блокировки счетов автоматизированными системами, заподозрившими их в отмывании денег. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в Росфинмониторинге

По данным издания, к массовым блокировкам счетов клиентов разных организаций привели попытки банков автоматизировать процессы выявления подозрительных операций. При этом более 80 процентов жалоб поступает в отношении Сбербанка, утверждает собеседник «Коммерсанта».

Источник уточнил, что работа с такими жалобами не относится к полномочиям Росфинмониторинга, поэтому заявления перенаправляются в ЦБ , и это занимает много времени.

В основном клиенты жалуются на три проблемы: блокировка карт при внесении крупных сумм, их снятии и при переводах на счета. По словам клиентов, банк просит предоставить пояснения и копии документов, подтверждающие источник поступления денег. Документы рассматривают в течение 2-5 рабочих дней, но даже после этого банк может принять отрицательное решение о разблокировке счета, так как «документы не объясняют экономического смысла операций».

Лидерство Сбербанка по количеству жалоб «Коммерсант» объясняет его доминированием на рынке. Зампред правления Абсолют-банка Татьяна Ушкова рассказала изданию, что на Сбербанк приходится около 65 процентов рынка подобных платежей. Однако резкий рост жалоб эксперты связывают именно с автоматизацией процессов в банке.

Специальная программа-робот отсортировывает операции на счетах клиентов банка по формальным подозрительным признакам и блокирует их. Это приводит к росту фактов блокировки счетов и карт добросовестных клиентов, однако банки не могут отказаться от автоматизации этого процесса, потому что для проверки операций им понадобилось бы «неадекватное количество специалистов».

По данным «Коммерсанта», ЦБ не намерен вмешиваться в сложившуюся ситуацию, потому что «не располагает информацией о массовых жалобах физических лиц». Согласно требованиям закона о противодействии отмыванию денег, обязательному контролю подлежат операции на сумму от 600 тысяч рублей, но банк вправе приостановить или заблокировать транзакцию и на меньшую сумму при возникновении подозрений.