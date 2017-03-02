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Губернаторам рекомендовали чаще прицениваться
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Любимов
Правительственная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков (ПКМПР) рекомендовала администрациям регионов совместно с антимонопольной службой «усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительских рынках». В этом контексте речь идет о либерализации форм торговли: рекомендовано развивать рынки, ярмарки и прочую нестационарную торговлю.
Поручение ПКМПР изложено в протоколе по итогам заседания комиссии, копия которого есть в распоряжении «Известий».
«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами антимонопольного регулирования усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительских рынках, — указано в протоколе. — Органам исполнительной власти продолжить работу по развитию в регионах многоформатной розничной торговли, в том числе открытию нестационарных и мобильных объектов торговли, рынков и организации ярмарок».
Присутствовавший на заседании правительственной комиссии собеседник «Известий» уточнил, что новые торговые объекты по идее позволят усилить конкуренцию среди поставщиков и поспособствуют снижению цен на продукты или по крайней мере их стабилизации.
Пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича (он возглавляет комиссию) Алия Самигуллина подтвердила «Известиям», что «такие меры обсуждались». Комментировать содержание протокола она отказалась, сославшись на то, что это «внутренние документы».
Два региональных чиновника рассказали, что в правительства субъектов уже приходили правительственные письма с рекомендациями усилить контроль за ценами и развивать нестационарную торговлю.
— Установки такие были, они частично совпадают с партийным проектом «Единой России» по снижению цен, — подтвердил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.
По его словам, усиление контроля за ценами заключается в учащении их мониторинга (чаще раза в месяц) и особом внимании к их «скачкам».
— Мы следим за динамикой на отдельные виды товаров, резких скачков пока не наблюдаем. Если они будут, примем меры, — сказал Александр Левинталь.
Он добавил, что в своем регионе в результате мониторинга обнаружил, что в селах и поселках городского типа цены на продукты на 20–40% выше, чем в региональном центре — Биробиджане. Александр Левинталь считает, что такая разница возникла из-за того, что за пределами столицы региона работают в основном небольшие магазины и их количество невелико. Проблему сейчас решают, помогая крупным региональным сетям найти площади и открыть магазины в отдаленных местностях.
Как ранее сообщали «Известия», федеральное правительство в этом году планирует несколько ослабить контроль за ценами на продукты и продовольственной инфляцией. Например, профильная правительственная комиссия будет собираться и готовить аналитические материалы в три раза реже — раз в квартал, а не ежемесячно, как в прошлом году.
Вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов заметил, что остается неясным, что смогут предпринять власти регионов в случае, если обнаружат «скачки» цен.
— Дайте конкурировать — и цены упадут сами, — сказал эксперт.
Он уточнил, что нестационарная торговля зачастую может предложить цены ниже сетевого ритейла за счет работы напрямую с поставщиком, минуя оптовое звено. Однако, например, торговля из автофургонов, по словам Владлена Максимова, до сих пор остается полулегальной из-за отсутствия ее описания в профильном федеральном законе. Проект документа был разработан два года назад, но он до сих пор обсуждается в правительстве.
Среди других рекомендаций ПКМПР есть адресованный Минсельхозу совет проработать вопрос о развитии тепличного овощеводства для защиты внутреннего рынка. А ФАС в I квартале нынешнего года поручено проверить договоры поставщиков продуктов с торговыми сетями, заключенные после июля 2016 года.
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