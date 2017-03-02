Губернаторам рекомендовали чаще прицениваться

Правительственная комиссия по мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков (ПКМПР) рекомендовала администрациям регионов совместно с антимонопольной службой «усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительских рынках». В этом контексте речь идет о либерализации форм торговли: рекомендовано развивать рынки, ярмарки и прочую нестационарную торговлю.

Поручение ПКМПР изложено в протоколе по итогам заседания комиссии, копия которого есть в распоряжении «Известий».

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации совместно с органами антимонопольного регулирования усилить контроль за ценовой ситуацией на потребительских рынках, — указано в протоколе. — Органам исполнительной власти продолжить работу по развитию в регионах многоформатной розничной торговли, в том числе открытию нестационарных и мобильных объектов торговли, рынков и организации ярмарок».

Присутствовавший на заседании правительственной комиссии собеседник «Известий» уточнил, что новые торговые объекты по идее позволят усилить конкуренцию среди поставщиков и поспособствуют снижению цен на продукты или по крайней мере их стабилизации.

Два региональных чиновника рассказали, что в правительства субъектов уже приходили правительственные письма с рекомендациями усилить контроль за ценами и развивать нестационарную торговлю.

По его словам, усиление контроля за ценами заключается в учащении их мониторинга (чаще раза в месяц) и особом внимании к их «скачкам».

— Мы следим за динамикой на отдельные виды товаров, резких скачков пока не наблюдаем. Если они будут, примем меры, — сказал Александр Левинталь.

Он добавил, что в своем регионе в результате мониторинга обнаружил, что в селах и поселках городского типа цены на продукты на 20–40% выше, чем в региональном центре — Биробиджане. Александр Левинталь считает, что такая разница возникла из-за того, что за пределами столицы региона работают в основном небольшие магазины и их количество невелико. Проблему сейчас решают, помогая крупным региональным сетям найти площади и открыть магазины в отдаленных местностях.

Как ранее сообщали «Известия», федеральное правительство в этом году планирует несколько ослабить контроль за ценами на продукты и продовольственной инфляцией. Например, профильная правительственная комиссия будет собираться и готовить аналитические материалы в три раза реже — раз в квартал, а не ежемесячно, как в прошлом году.

Вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов заметил, что остается неясным, что смогут предпринять власти регионов в случае, если обнаружат «скачки» цен.

— Дайте конкурировать — и цены упадут сами, — сказал эксперт.

Он уточнил, что нестационарная торговля зачастую может предложить цены ниже сетевого ритейла за счет работы напрямую с поставщиком, минуя оптовое звено. Однако, например, торговля из автофургонов, по словам Владлена Максимова, до сих пор остается полулегальной из-за отсутствия ее описания в профильном федеральном законе. Проект документа был разработан два года назад, но он до сих пор обсуждается в правительстве.