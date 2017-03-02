Гройсман: блокада Донбасса вынуждает Украину покупать уголь в России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил, что блокада Донбасса вынуждает украинские предприятия закупать уголь в России. Он подчеркнул это в интервью американской телерадиокомпании "Радио Свобода"/ "Радио свободная Европа" (РС/РСЕ), записанном в Киеве во вторник и вышедшем в среду в эфир. РС/РСЕ базируется в Праге и Вашингтоне и фактически подконтрольна властям США.

"Давайте посмотрим на плюсы и минусы блокады, - сказал Гройсман. - Мы сегодня провели крупную встречу с украинскими металлургами, на долю которых приходится 17% промышленного производства в стране и 25% валютной выручки. Это мощная сфера нашей экономики, и когда просто перекрыт путь до украинских недр (это же украинский уголь, он принадлежит украинцам), то сегодня металлурги говорят, что сейчас очень важно законтрактовать необходимое количество угля, но для этого есть только два источника - либо Америка, либо Россия". "Сегодня блокада фактически толкает все предприятия к тому, чтобы покупать уголь в России", - сказал глава украинского правительства

Наблюдатели отмечают, что для закупки угля на Западе Киеву заведомо необходимы иностранные кредиты.

По сообщениям корреспондента ТАСС из Киева, 25 января представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом депутатов Рады , заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Радикалы объяснили свои действия необходимостью борьбы с контрабандой. В результате страна столкнулась с острым дефицитом угля. 15 февраля правительство на месяц ввело режим чрезвычайной ситуации в энергетике, но каких-либо решительных действий по прекращению блокады так и не последовало.

Сейчас из-за нехватки угля и сырья в Донбассе уже приостановили работу Алчевский металлургический комбинат и "Алчевский коксохимический завод" ("Алчевсккокс"). Под угрозой снижения производства оказались Авдеевский коксохимический завод и Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича. Остановились Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ) и "Краснодонуголь", входящие в группу "Метинвест". На грани полной остановки оказался Днепровский металлургический комбинат.

Во вторник правительство Украины в очередной раз обсуждало ситуацию в экономике, но глава кабинета Владимир Гройсман дал понять, что Киев не будет применять власть для наведения порядка, и предложил владельцам предприятий самим договариваться с организаторами блокады. Последние же заявили, что не намерены отказываться от своих действий.