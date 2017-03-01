Порошенко придумал наказание для ополченцев, национализировавших предприятия в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что придумал, как наказать тех, кто "национализировал" предприятия в Донбассе. Он потребует расширения санкций в отношении причастных.

"За все эти действия обязательно наступит наказание. Украина потребует расширения санкций на тех, кто украл украинские предприятия", - написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Фейсбук 1 марта.

Цеголко отметил, что об этом украинский лидер говорил с министрами иностранных дел Польши и Великобритании.