Росстат сообщил средние зарплаты чиновников в 2016 году

В 2016 году средняя заработная плата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в справке, опубликованной на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

По данным ведомства, этот показатель в сравнении с 2015-м вырос на 4 процента.

Самой большой среднемесячный оклад — у госслужащих аппарата правительства РФ : 228,48 тысячи рублей. Годом ранее он был на 1,4 процента выше.

Средняя зарплата сотрудников администрации президента увеличилась на 0,7 процента и составила 218,65 тысячи рублей.

На третьей строчке — работники Счетной палаты со средним окладом 180,7 тысячи рублей в месяц.