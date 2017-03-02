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Росстат сообщил средние зарплаты чиновников в 2016 году
Фото: Globalookpress
В 2016 году средняя заработная плата федеральных чиновников составила 115,7 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщается в справке, опубликованной на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
По данным ведомства, этот показатель в сравнении с 2015-м вырос на 4 процента.
Самой большой среднемесячный оклад — у госслужащих аппарата правительства РФ: 228,48 тысячи рублей. Годом ранее он был на 1,4 процента выше.
Средняя зарплата сотрудников администрации президента увеличилась на 0,7 процента и составила 218,65 тысячи рублей.
На третьей строчке — работники Счетной палаты со средним окладом 180,7 тысячи рублей в месяц.
Средняя ежемесячная зарплата членов Совета Федерации в 2016 году составила 176,15 тысячи рублей, депутатов Госдумы — 154,85 тысячи рублей. Самые большие оклады среди министерств — у работников МИДа: 147,2 тысячи рублей.
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