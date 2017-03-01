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ЦБ не намерен ограничивать оборот наличных
Зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что необходимости в снижении порога оплаты крупных покупок наличными нет. Такую точку зрению она выразила в интервью RNS.
Зампред ЦБ подчеркнула, что безналичные операции нужно развивать через внедрение конкурентоспособных безналичных инструментов, а не с помощью ограничений. По мнению Скоробогатовой, популярность безналичных операций поможет повысить и «привлекательная для граждан тарифная политика».
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