ЦБ не намерен ограничивать оборот наличных

Зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что необходимости в снижении порога оплаты крупных покупок наличными нет. Такую точку зрению она выразила в интервью RNS

Зампред ЦБ подчеркнула, что безналичные операции нужно развивать через внедрение конкурентоспособных безналичных инструментов, а не с помощью ограничений. По мнению Скоробогатовой, популярность безналичных операций поможет повысить и «привлекательная для граждан тарифная политика».