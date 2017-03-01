Миллиардер Рыболовлев потерял $120 млн при продаже Пикассо и Гогена

Бывший совладелец «Уралкалия» , миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал на аукционе Christie's несколько картин из своей коллекции. По данным Bloomberg , в результате их продажи он потерял более 120 миллионов долларов (почти 7 миллиардов рублей).

Речь, в частности, идет о картинах Пабло Пикассо Поля Гогена и Рене Магритта. Так, работа Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина», купленная Рыболовлевым за 35 миллионов долларов в 2010 году, была продана всего за 5,7 миллиона долларов.

Картина Гогена «Дом» ушла с молотка за 25 миллионов долларов, хотя в 2008 году бизнесмен купил ее за 85 миллионов долларов. Работа Магритта «Область Арнхейм», которая досталась Рыболовлеву за 43,5 миллиона долларов, была приобретена на аукционе за 12,7 миллиона долларов. Все цены указаны с учетом комиссии Christie's.

Бывший совладелец «Уралкалия» также попробовал продать на аукционе статую Огюста Родена «Поцелуй», однако безуспешно. В 2011 году миллиардер купил ее за 10,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Рыболовлев потерял более 100 миллионов долларов при продаже картин Гогена, Климта и скульптуры Родена.

Все эти произведения искусства Рыболовлев приобрел через швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Миллиардер обвиняет его в обмане. Он утверждает, что швейцарец указывал в выставляемых миллиардеру счетах завышенные цены и, предположительно, удерживал часть от суммы продажи. Как заявляла адвокат Рыболовлева, Бувье заставил ее клиента поверить, что тот покупает картины напрямую у их владельцев. Однако на самом деле миллиардер платил комиссию Бувье.