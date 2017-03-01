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Газета.Ru

Зампредправления Татфондбанка Мещанова задержали в Подмосковье

Топ-менеджер банка задержан в Подмосковье
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Заместителя председателя правления "Татфондбанка" Сергея Мещанова задержали в Подмосковье по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится на сайте МВД по Татарстану.
"Двадцать восьмого февраля Сергей Мещанов был задержан в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. В настоящее время задержанный доставлен в Казань", - сказано в сообщении.
Указывается также, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по деятельности ООО "ИК "ТФБ Финанс" по факту хищения средств путем мошеннических действий.
Ранее сообщалось, что зампредправления Татфондбанка Мещанов был объявлен в розыск.
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