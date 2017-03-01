Зампредправления Татфондбанка Мещанова задержали в Подмосковье

Заместителя председателя правления "Татфондбанка" Сергея Мещанова задержали в Подмосковье по подозрению в мошенничестве. Об этом говорится на сайте МВД по Татарстану.

"Двадцать восьмого февраля Сергей Мещанов был задержан в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. В настоящее время задержанный доставлен в Казань", - сказано в сообщении.

Указывается также, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела по деятельности ООО "ИК "ТФБ Финанс" по факту хищения средств путем мошеннических действий.

Ранее сообщалось, что зампредправления Татфондбанка Мещанов был объявлен в розыск.