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В России вступают в силу требования к розничной торговле лекарствами
Утвержденные Минздравом Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения вступают в силу в России.
"Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения устанавливают требования к осуществлению розничной торговли… направлены на обеспечение населения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, медицинскими изделиями", — говорится в соответствующем приказе ведомства.
Объекты розничной торговли должны быть обеспечены информационными системами, позволяющими выявлять фальсифицированные, контрафактные и недоброкачественные лекарства. Сотрудники должны уметь представлять сравнительную информацию по лекарствам и ценам, в том числе по лекарствам нижнего ценового сегмента.
"Розничная торговля товарами аптечного ассортимента включает продажу, отпуск, фармацевтическое консультирование. Для предоставления услуг по фармацевтическому консультированию допускается выделение специальной зоны, в том числе для ожидания потребителей, с установкой или обозначением специальных ограничителей, организацией сидячих мест", — говорится в документе.
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