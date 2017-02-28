Медведев призвал готовиться жить под санкциями "неопределенно долго"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал население России приготовиться к тому, что жить в условии действующих санкций придется "неопределенно долго", передает "Интерфакс".

"Еще раз вам хочу сказать: мы должны приготовиться к тому, что мы будем жить в условиях санкций неопределенно долго", - сказал он.

Он также отметил, что действия лидеров Европы и США направлены на "увековечивание" данных санкций и подчеркнул, что все достижения в промышленности и сельском хозяйстве России были "сделаны не благодаря, а вопреки".

В конце 2016 года Медведев заявил, что экономические санкции в отношении России — "плохая история", которую нужно заканчивать.