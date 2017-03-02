Медведев: "Бояться не надо, никто санкции не отменит"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российским аграриям не стоит бояться отмены западных санкций, потому что этого не произойдет. Об этом сообщает ТАСС

Выступая на заседании правительства, Медведев напомнил свои недавние слова о том, что «Запад принимает все решения, чтобы эти санкции носили постоянно действующий характер, кодифицирует их в законодательстве».

По мнению премьера, это «создает очень неплохие условия для развития сельского хозяйства» в России.

Так Медведев прокомментировал опасения министра сельского хозяйства Александра Ткачева . Глава Минсельхоза считает, что после снятия санкций немодернизированные российские предприятия будут проигрывать западным конкурентам.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России, США и ЕС ввели экономические санкции против РФ. Россия ответила Западу продуктовым эмбарго. Под запрет попал импорт мясной и молочной продукции, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, ягод и орехов.