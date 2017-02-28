Конгломерат Samsung прекращает свое существование

Руководство компании приняло решение реформировать единый конгломерат Samsung и разделить его на отдельные независимые компании. Словосочетание "группа компаний Samsung" становится недействительным.

Такое решение во многом стало реакцией на политический скандал вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе, где оказалось замешанным высшее руководство концерна. Фактический глава Samsung Ли Чжэ Ённесколько дней назад был арестован.

В первую очередь ликвидируют Управление будущей стратегии, которое занималось выработкой единой стратегии работы конгломерата, решениями по долгосрочным инвестициям, развитию бизнеса и прочим. Теперь оно будет упразднено. Главы 7 важнейших подразделений Управления уже подали в отставку.

Ожидается, что конгломерат будет разделен на три главных части: Samsung Electronics , Samsung C&T и Samsung Life, соответствующие сферам специализации каждой из них - электроника, торговля и строительство и финансовое направление.

Теперь каждая компания будет работать вне зависимости друг от друга, по собственным планам развития, стратегиям и т.д. Также не будут проводиться традиционные встречи глав подразделений холдинга.

Ранее Samsung приостановила производство флагманских смартфонов Galaxy Note 7 из-за того, что они взрывались. В компании говорили, что взрывы вызваны дефектом сборки аккумуляторов.