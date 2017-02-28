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Кудрин: в правительстве есть серьезные разногласия по налоговой реформе
Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что российское правительство пока не сформировало предложений по налоговой реформе, передает РБК.
"Насколько я знаю, правительство пока не выдвигает эти предложения. В правительстве серьезные разногласия по этому поводу", — сказал он.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов сказал, что параметры налоговой реформы, которая ожидается к концу 2018 года, не предполагает радикальных изменений. Он также подчеркнул, что Минфин будет проводить переструктурирование налогов.
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