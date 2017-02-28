Кудрин: в правительстве есть серьезные разногласия по налоговой реформе

"Насколько я знаю, правительство пока не выдвигает эти предложения. В правительстве серьезные разногласия по этому поводу", — сказал он.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сказал, что параметры налоговой реформы, которая ожидается к концу 2018 года, не предполагает радикальных изменений. Он также подчеркнул, что Минфин будет проводить переструктурирование налогов.