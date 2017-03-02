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Росстат: средняя зарплата чиновников в России за год выросла на 4%
Представители Росстата опубликовали статистику, которая касается среднемесячной заработной платы, которую получают российские чиновники. Отмечается, что средняя зарплата составила 115,7 тысяч рублей, что на 4% превышает прошлогодние показатели.
По данным исследования, наибольшие показатели зарплаты приходятся на сотрудников аппарата правительства. Они получают 228,4 тысячи рублей.
При этом в Госдуме доходы в среднем составили 154,8 тысяч рублей. При этом здесь наблюдается наибольший прирост, который составил сразу 13%.
Напомним, Валентина Матвиенко возмутилась, узнав, что учителя в Ивановской области получают 7 тысяч рублей в месяц.
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