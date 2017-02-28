Украина зафиксировала рекордное падение давления в газопроводах

Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» - «Укртрансгаз» - заявила о рекордном падении давления в российской газотранспортной системе (ГТС) на главном пункте входа в украинскую ГТС. Об этом сообщается на сайте «Нафтогаза».

«Укртрансгаз» утверждает, что по состоянию на 09:00 28 февраля уровень давления на газоизмерительной станции «Суджа» «упал до рекордно низкого за последние годы уровня - 49,7 атм вместо контрактных 60,0 атм».

Также в «Нафтогазе» «Газпром» обвинили в «систематическом несоблюдении условий транзитного контракта», и заявили, что это создает риски для поставок газа в Европу.

Ранее в «Газпроме» заявили, что Россия готова поставлять газ на Украину в рамках заключенного между сторонами контракта. В российской компании отметили, что для старта поставок «Нафтогаз» должен обратиться к «Газпрому».

СМИ писали, что Украина оказалась перед реальной угрозой веерных отключений электричества, однако Киев все равно не хочет закупать в России газ и электроэнергию. Украина перестала покупать российский газ в ноябре 2015 года и начала приобретать его в Европе, объясняя это более низкой ценой.