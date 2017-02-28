Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточки

Глава Минпромторга Денис Мантуров в начале февраля заявил, что ведомство планирует запустить программу продовольственной помощи населению уже в 2017 году. «Известия» выяснили, каким именно образом будет осуществляться эта программа.

По данным издания, программа предусматривает ряд строгих ограничений. Действие электронной карты, на которую будут начисляться баллы для покупки продуктов, распространится только на товары отечественного производства, в частности, на скоропортящуюся еду. С помощью льгот можно будет приобрести хлеб, мясо, картофель, сахар, свежие фрукты, питьевую воду, растительное масло, рыбу и молоко. Алкоголь и сигареты картой оплатить не получится.

Продуктовые карточки смогут получить малоимущие граждане. В эту категорию входят россияне, средний доход которых не превышает прожиточного минимума. Сумма изменяется в зависимости от региона. Например, в Москве она составляет 10 965 рублей. Для получения карты придется доказать, что в сложном материальном положении вы оказались не по своей вине.

Каждый месяц на карту будут зачислять баллы примерно на 1400 рублей. Их можно будет использовать во всех магазинах, участвующих в программе, а с 2018 года появится возможность расплачиваться ими в столовых и кафе. Баллы нельзя обналичивать и копить: после истечения определенного срока они сгорают.

В сентябре прошлого года Мантуров говорил, что программа продовольственной помощи может быть запущена только в 2018 году. Специалисты Минпромторга заявляли, что на ее реализацию требуется 70 миллиардов рублей. Подобная программа действует в США, где гражданам страны, имеющим низкие доходы, ежемесячно выдают талоны на 126 долларов (чуть более 7 тысяч рублей), которые они могут тратить на любые необходимые продукты.