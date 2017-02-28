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РБК: Минтруд не разрабатывает законопроекты о "налоге на тунеядство"
Фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Минтруд России не разрабатывает никаких законопроектов по введению так называемого налога на тунеядство, заявил в интервью газете РБК глава министерства Максим Топилин.
"На этот год мы ставим себе задачу найти возможные схемы легализации доходов. Мы исходим из того, что гражданин, имеющий скрытый доход, сможет выбрать наиболее удобный для него способ легализации... Но никаких законопроектов, например, по "налогу на тунеядство" в настоящее время нет", - сказал изданию министр.
Говоря о легализации доходов, глава Минтруда отметил, что ведомство располагает такими инструментами по борьбе с теневой занятостью, как "комиссии по снижению неформального рынка труда на уровне регионов и выездные проверки в отношении конкретных работодателей, в которых участвуют в том числе налоговики и инспекторы по труду". "За два последних года удалось легализовать 4,5 млн работников - с ними были заключены трудовые договоры. Работа по легализации теневого рынка труда позволила собрать за два года более 27,4 млрд рублей страховых взносов", - сказал Топилин.
В конце сентября 2016 года вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила о разработке проекта закона, который обяжет неработающих граждан осуществлять платеж за фактическое использование социальной инфраструктуры. Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что речь о возможности введения "налога на тунеядство" не идет, но обсуждается вопрос о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не платит за них отчисления.
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