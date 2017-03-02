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Занятость достигнет максимума
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В начале года безработица неожиданно выросла с 5,3 до 5,6%, но этот всплеск полностью объясняется сезонными факторами и не изменит сложившегося баланса на рынке труда, уверены в Минтруде и экспертном сообществе. Пока в России еще не «рынок кандидата», но уже и не «рынок работодателя», добавляют специалисты по HR. По их оценкам, найти работу в 2017 году будет проще, чем в прошлом.
В прошлом году уровень занятости населения достиг 66% — это максимальное значение за новейшую историю России, посчитали в департаменте исследований и прогнозирования Центробанка. Связанный с ним уровень экономической активности населения также находился на максимуме (почти 70%). Безработица на этом фоне в конце прошлого года опустилась до 5,3%. Это уровень докризисных 2012–2013 годов, отметили в департаменте ЦБ. Но уже в январе безработица вернулась к уровню 5,6%, констатировал Росстат.
По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, этот всплеск полностью объясняется сезонностью. В свою очередь, представитель Минтруда сообщил «Известиям», что январский показатель не меняет взгляды ведомства в целом на год.
— Что касается прогноза по уровню безработицы на 2017 год, то, по нашим оценкам, он составит порядка 5,5–5,6%, что соответствует уровню прошлого года, — консервативны в ведомстве.
В свою очередь, в Минэкономразвития отмечают, что в целом ситуация на рынке труда остается стабильной, уровень безработицы с исключением сезонного фактора будет в течение года находиться в диапазоне 5,3–5,5%.
Безработица сохраняется на низком уровне не за счет облегчения выхода на рынок труда или ухода с него, а преимущественно за счет гибких зарплат, отмечал Всемирный банк в своем последнем докладе об экономике России.
— Если показатель «в среднем по больнице» останется на уровне 5,6%, то качественно ситуация всё же будет меняться, прогнозирует руководитель службы исследований Head Hunter Мария Игнатова. — Сейчас на рынке труда стало легче дышать как соискателям, так и работодателям, но пока тон всё еще задают вторые, единственное исключение — это IT-специалисты. Это по-прежнему одни из самых дефицитных работников.
Конкуренция на рынке труда сейчас высокая, в Москве — 8–9 человек на место, до кризиса — 5–6 человек. Такой ситуации, как была раньше, когда кандидат диктовал свои условия, имея несколько предложений на руках, сейчас нет, говорит Игнатова.
По ее словам, работодатели стали тщательнее подходить к выбору сотрудников, а сам поиск работы занимает в среднем полгода. При этом ситуация на рынке труда в этом году будет улучшаться, уверена эксперт.
— Сейчас мы видим увеличение числа вакансий, спрос на специалистов есть, рынок выходит из кризиса, при этом в России в целом быстрее, чем в Москве. В целом за год рост числа вакансий может составить до 10%, — прогнозирует Мария Игнатова.
Экономисты отмечают, что занятость сама по себе не является решающим экономическим показателем.
— Важно понимать, что чем выше занятость, тем больше у населения доходов. Первое снижает потенциал для роста ВВП, второе давит на инфляцию. Но в сегодняшних условиях угрозы для инфляции нет, — уверен главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. — Экономика страны находится не на пике, а на выходе из спада, поэтому проблемы инфляции нет. Она возникнет, когда спрос будет серьезно превышать предложение на рынке труда.
Если предположить, что пик занятости будет достигнут и главным риском станет ускорение инфляции на фоне роста потребительской активности, тогда Банку России придется искать меры, направленные на сдерживание роста ценового давления, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. По ее мнению, если принять во внимание прогнозы по снижению доли трудоспособного населения, то ситуация сгладится и без дополнительных мер.
Минэкономразвития прогнозирует устойчивую динамику численности занятых на ближайшие три года. По оценке ведомства, в 2019 году этот показатель даже снизится на 1% в сравнении с 2015-м, что прежде всего обусловлено демографией. По оценке как социального, так и экономического блока правительства, в среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда будет оставаться стабильной.
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