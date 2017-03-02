Занятость достигнет максимума

В начале года безработица неожиданно выросла с 5,3 до 5,6%, но этот всплеск полностью объясняется сезонными факторами и не изменит сложившегося баланса на рынке труда, уверены в Минтруде и экспертном сообществе. Пока в России еще не «рынок кандидата», но уже и не «рынок работодателя», добавляют специалисты по HR. По их оценкам, найти работу в 2017 году будет проще, чем в прошлом.

В прошлом году уровень занятости населения достиг 66% — это максимальное значение за новейшую историю России, посчитали в департаменте исследований и прогнозирования Центробанка . Связанный с ним уровень экономической активности населения также находился на максимуме (почти 70%). Безработица на этом фоне в конце прошлого года опустилась до 5,3%. Это уровень докризисных 2012–2013 годов, отметили в департаменте ЦБ. Но уже в январе безработица вернулась к уровню 5,6%, констатировал Росстат

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, этот всплеск полностью объясняется сезонностью. В свою очередь, представитель Минтруда сообщил «Известиям», что январский показатель не меняет взгляды ведомства в целом на год.

— Что касается прогноза по уровню безработицы на 2017 год, то, по нашим оценкам, он составит порядка 5,5–5,6%, что соответствует уровню прошлого года, — консервативны в ведомстве.

В свою очередь, в Минэкономразвития отмечают, что в целом ситуация на рынке труда остается стабильной, уровень безработицы с исключением сезонного фактора будет в течение года находиться в диапазоне 5,3–5,5%.

Безработица сохраняется на низком уровне не за счет облегчения выхода на рынок труда или ухода с него, а преимущественно за счет гибких зарплат, отмечал Всемирный банк в своем последнем докладе об экономике России.

— Если показатель «в среднем по больнице» останется на уровне 5,6%, то качественно ситуация всё же будет меняться, прогнозирует руководитель службы исследований Head Hunter Мария Игнатова . — Сейчас на рынке труда стало легче дышать как соискателям, так и работодателям, но пока тон всё еще задают вторые, единственное исключение — это IT-специалисты. Это по-прежнему одни из самых дефицитных работников.

Конкуренция на рынке труда сейчас высокая, в Москве — 8–9 человек на место, до кризиса — 5–6 человек. Такой ситуации, как была раньше, когда кандидат диктовал свои условия, имея несколько предложений на руках, сейчас нет, говорит Игнатова.

По ее словам, работодатели стали тщательнее подходить к выбору сотрудников, а сам поиск работы занимает в среднем полгода. При этом ситуация на рынке труда в этом году будет улучшаться, уверена эксперт.

— Сейчас мы видим увеличение числа вакансий, спрос на специалистов есть, рынок выходит из кризиса, при этом в России в целом быстрее, чем в Москве. В целом за год рост числа вакансий может составить до 10%, — прогнозирует Мария Игнатова.

Экономисты отмечают, что занятость сама по себе не является решающим экономическим показателем.

— Важно понимать, что чем выше занятость, тем больше у населения доходов. Первое снижает потенциал для роста ВВП, второе давит на инфляцию. Но в сегодняшних условиях угрозы для инфляции нет, — уверен главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик . — Экономика страны находится не на пике, а на выходе из спада, поэтому проблемы инфляции нет. Она возникнет, когда спрос будет серьезно превышать предложение на рынке труда.

Если предположить, что пик занятости будет достигнут и главным риском станет ускорение инфляции на фоне роста потребительской активности, тогда Банку России придется искать меры, направленные на сдерживание роста ценового давления, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова . По ее мнению, если принять во внимание прогнозы по снижению доли трудоспособного населения, то ситуация сгладится и без дополнительных мер.

Минэкономразвития прогнозирует устойчивую динамику численности занятых на ближайшие три года. По оценке ведомства, в 2019 году этот показатель даже снизится на 1% в сравнении с 2015-м, что прежде всего обусловлено демографией. По оценке как социального, так и экономического блока правительства, в среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда будет оставаться стабильной.

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