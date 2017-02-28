Российские домены подорожают на треть

Домены в зоне .ru и «.рф» подорожают с июля 2017 года с 70 до 120 рублей. Совет Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ, выполняет функцию администратора) уже утвердил бюджет на 2017 год с такими показателями. Эксперты рынка уверены, что если цена увеличится, то в обеих зонах освободится суммарно порядка 1,2 млн доменов.

27 января состоялся совет КЦ, на котором директор Андрей Воробьев представил бюджет на 2017 год. Он подразумевает поднятие цены домена для регистраторов с 70 рублей плюс НДС до 120 рублей плюс НДС. Эту информацию «Известиям» подтвердил Воробьев.

— Подняли на 50 рублей (с 70 до 120 рублей — без НДС). Запускаем с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) ежемесячный механизм общественного контроля за ценообразованием регистраторов, чтобы компании, которые с конца 2014 года уже не раз повысили свои цены, теперь не перекладывали незначительное по сравнению со средней ценой повышение на конечных пользователей, — заявил «Известиям» Воробьев.

По словам Воробьева, регистраторы за три года подняли цены для розничных покупателей в два раза. В 2014 году стоимость продления домена была 450 рублей, в этом году за эту услугу берут уже 890 рублей.

КЦ формирует правила функционирования российских национальных доменных зон — .ru и «.рф». За поддержание базы регистрируемых доменов и другие технические вопросы отвечает подведомственная КЦ организация — «Технический центр интернет» (ТЦИ). За каждый домен регистратор ежегодно перечисляет ТЦИ 70 рублей плюс НДС. Эта цена не изменялась уже восемь лет.

По словам Андрея Воробьева, КЦ нужны деньги на взносы в международные организации, членами которых он является, на проведение маркетинговых мероприятий для популяризации национальных доменов. Кроме того, КЦ необходимо модернизировать техническую инфраструктуру — большинство платежей здесь проводят в иностранной валюте — долларах и евро.

По мнению доменного инвестора Павла Гросс-Днепрова, поднятие цены может серьезно сказаться на профессиональных игроках рынка — то есть на тех, кто покупает домены с целью перепродажи.

— Мой прогноз — освобождение в обеих зонах около 1–1,2 млн доменов, — сетует Гросс-Днепров. — КЦ ничего не делает в последнее время такого, что поддерживало бы зоны. Никаких мероприятий. Только на РИФе маленькую секцию.

По данным статистического сервиса StatDom, в зоне .ru сейчас 5,4 млн доменов, в зоне «.рф» — 895 тыс.