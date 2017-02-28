Алкоголю разрешат не соответствовать ГОСТам

Минэкономразвития предложит поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), которые позволят спиртным напиткам не соответствовать ГОСТам. Сейчас 171-ФЗ обязывает производителей и импортеров делать напитки в соответствии с госстандартами и указывать информацию об этом на этикетке. В случае отмены ГОСТов обязательными останутся требования техрегламента Таможенного союза. Они касаются только безопасности продукта и не регламентируют качественные характеристики.

О том, что Минэкономразвития в ближайшее время предложит Минфину поправки в закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», «Известиям» рассказал замглавы ведомства Олег Фомичев . По словам чиновника, 171-ФЗ приведут в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки».

— Сейчас у нас законодательство — в первую очередь закон «О госрегулировании...» в некоторой части противоречит техническому регламенту «Пищевая продукция в части ее маркировки», то есть фактически часть стандартов, которые носят добровольную форму для участников рынка, делаются обязательными, — сказал он, уточнив, что «это приводит к тому, что производителей и импортеров алкоголя начинают штрафовать за то, что они по идее и не должны бы делать».

Напомним, в ст. 52 подписанного Россией в 2014 году договора о Евразийском экономическом союзе говорится, что стандарты любого уровня — международные, межгосударственные и государственные — могут применяться лишь на добровольной основе. В приложении № 9 к договору подчеркивается, что неприменение стандартов не может рассматриваться как несоблюдение требований технического регламента ЕАЭС. Обязательными к применению на территории ЕАЭС являются исключительно технические регламенты союза.

Фомичев подчеркнул, что техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» не обязывает производителя указывать на этикетке какую-либо информацию о ГОСТе при его использовании.

При этом написанный и принятый еще в 1995 году российский закон «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» делал стандарт не только обязательным при производстве, но требовал указания об использовании ГОСТа на этикетке. Так, в ст. 11 171-ФЗ сказано, что «алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории РФ, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать». Плюс в ст. 13 уточняется, что «качество ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции должно быть не ниже качества алкогольной продукции, предусмотренного государственными стандартами, техническими условиями в области производства и оборота алкогольной продукции». Кроме того, согласно ст. 20 «основанием для аннулирования... лицензии в судебном порядке является производство продукции, не соответствующей государственным стандартам».

— Известно несколько случаев судебных решений, когда изымается качественная продукция, выносится штрафная санкция, если на этикетке не указывается, что напиток сделан по ГОСТу, — уточнил Фомичев, подчеркнув, что отсутствие ссылки на ГОСТ логично, потому что продукция сделана не по госстандарту, применение которого считается добровольным.

В случае исключения требования о соответствии алкогольных напитков ГОСТу из 171-ФЗ напитки должны будут соответствовать только требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Этот документ устанавливает требования только к безопасности товара и не касается гостовских качественных характеристик вроде вкуса, аромата, цвета или характеристик виноматериала.

Сейчас госстандарту следуют не все производители спиртного. Например, как говорилось в недавнем исследовании АНО «Роскачество» (учреждено правительством РФ ), различные нарушения допускали на производстве 17 популярных марок полусладкого шампанского из исследованных 56.

В Комитете производителей алкогольной продукции рассказали, что следование ГОСТам обременительно для импортеров, поскольку за рубежом производство ведется в соответствии с иностранными техническими документами и зачастую требования российских и импортных стандартов противоречат друг другу.

За производство небезопасного к употреблению спиртного законом предусмотрены санкции, которые останутся в силе и в случае отмены обязательности ГОСТов. Из ст. 14.43 КоАП следует, что несоответствие требованиям техрегламента либо стандартам, которые действуют до его принятия (то есть требованиям российских правовых актов), влечет за собой наложение штрафа на юрлиц до 300 тыс. рублей.

В Минфине и Росалкогольрегулировании на запрос «Известий» не ответили.