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У Сбербанка возникли трудности с платежами
Сбербанк испытывает трудности при проведении платежей клиентов в адрес организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр кредитной организации.
«В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при оплате услуг в адрес операторов сотовой связи, а также возможны временные затруднения при совершении платежей в пользу организаций», — заявили в Сбербанке.
В октябре 2016 года переводы пользователей приложения Сбербанк Онлайн на iOS проходили с задержками. В сентябре прошлого года в некоторых отделениях Москвы проблемы возникали также и при проведении операций по вкладам.
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