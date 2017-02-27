У Сбербанка возникли трудности с платежами

Сбербанк испытывает трудности при проведении платежей клиентов в адрес организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на колл-центр кредитной организации.

«В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при оплате услуг в адрес операторов сотовой связи, а также возможны временные затруднения при совершении платежей в пользу организаций», — заявили в Сбербанке.

В октябре 2016 года переводы пользователей приложения Сбербанк Онлайн на iOS проходили с задержками. В сентябре прошлого года в некоторых отделениях Москвы проблемы возникали также и при проведении операций по вкладам.