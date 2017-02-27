Сбербанк испытывает проблемы с проведением платежей в адрес организаций

Сбербанк испытывает проблемы с проведением платежей населения в адрес организаций, говорится в сообщении колл-центра крупнейшего российского банка.

"В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при оплате услуг в адрес операторов сотовой связи, а также возможны временные затруднения при совершении платежей в пользу организаций", — сообщает клиентам Сбербанк.

Корреспонденту РИА Новости, в частности, не удалось провести ежемесячный платеж за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Сбербанк испытывал проблемы технического характера в октябре, когда у пользователей мобильного приложения Сбербанк Онлайн на iOS наблюдались кратковременные задержки при совершении перевода. Сбои также наблюдались в сентябре при проведении операций по вкладам в некоторых отделениях Москвы.