Дворкович назвал сумму долга Белоруссии за российский газ

Долг белорусских компаний за поставленный Россией газ уже почти достиг 600 миллионов долларов, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

"С нашей точки зрения белорусские компании должны "Газпрому" и его дочерним структурам за поставленный газ значительную сумму, уже приближающуюся к 600 миллионам долларом. Считаем, что эти деньги должны быть в полном объеме выплачены", — сказал Дворкович в интервью телеканалу РБК в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам вице-премьера, переговоры с белорусской стороной идут сложно. "У нас разное понимание и буквы, и духа имеющегося соглашения, разная интерпретация. Мы пытаемся найти взаимоприемлемое решение", — указал он.

"В соглашении ЕврАзЭС есть норма о постепенном переходе и создании к 2025 году единого рынка газа. Эта задача не может быть решена в одну ночь, 31 декабря 2024 года. Нужно к этому двигаться постепенно", — добавил Дворкович. По его словам, сейчас стороны пытаются найти общие подходы для начала формирования общего рынка.

С точки зрения РФ, движение к общему рынку может начаться в 2018 году. "Белорусские коллеги хотят более быстрого движения, чем мы считаем разумным. Но, в любом случае, предварительным условием любых договоренностей должна быть выплата накопленной задолженности", — подчеркнул Дворкович.